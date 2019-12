महाराष्ट्र: नागपुर के मेयर संदीप जोशी पर जानलेवा हमला, पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप

नई दिल्ली। देश की आर्थिक नगरी महाराष्‍ट्र से बड़ी खबर सामने आई है। यहां अज्ञात हमलावरों ने नागपुर के मेयर संदीप जोशी पर जानलेवा हमला किया है।

हालांकि इस हमले में जोशी बाल-बाल बच गए। वारदात को अंजाम उस समय दिया गया जब वह नागपुर के वर्धा रोड के एम्‍प्रेस प्‍यालेस हॉल के पास अपनी कार से जा रहे थे।

तभी हमलावरों ने उनकी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलीबारी के बाद हमलावर बाइक से फरार हो गए।

Maharashtra: Nagpur Mayor, Sandip Joshi had a narrow escape after two bike-borne assailants fired three bullets at him while he was travelling in his car, on Tuesday midnight. https://t.co/rLzxyF6GgE pic.twitter.com/4HWuUMdPoV