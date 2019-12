महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने जामिया हिंसा को बताया जालियांवाला बाग जैसा कांड

नई दिल्ली। जामिया मिलिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर शिवसेना ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने जामिया हिंसा की तुलना जलियांवाला बाग कांड से की है।

ठाकरे ने कहा कि छात्र एक 'युवा बम' की तरह हैं। इसलिए वो केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि छात्रों के साथ ऐसा सुलूक हरगिज न किया जाएगा, जैसा की सरकार कर रही है।

