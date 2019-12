मुंबई: शिवसेना नेता शेखर जाधव पर जानलेवा हमला, हॉस्पिटल में कराया भर्ती

नई दिल्ली। देश की आर्थिक नगरी मुंबई से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। यहां शिवसेना नेता शेखर जाधव को आज तड़के कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी।

बदमाशों ने इस घटना को विक्रोली इलाके में अंजाम दिया। वहीं, जाधव को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया।

पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को कुछ बदमाशों ने नागपुर के मेयर संदीप जोशी पर हमला कर दिया था।

हालांकि इस हमले में जोशी बाल-बाल बच गए।

दिल्ली: हाड कंपाने वाली ठंड की जद में राजधानी, कोहरे ने थामी ट्रैफिक की रफ्तार

Mumbai: Shiv Sena leader Shekhar Jadhav shot at by an unknown miscreant in Vikhroli, early morning today. He has been admitted to a nearby hospital. Accused arrested. Investigation is underway. #Maharashtra