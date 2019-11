एनसीपी नेता नवाब मलिक का बड़ा बयान, भाजपा के अंत की शुुरुआत ...बर्बाद हो गई शिवसेना

मुंबई। एक माह से भी ज्यादा वक्त तक चले महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे में मंगलवार को एक और अनोखा घटनाक्रम देखने को मिला। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार के करीब एक घंटे बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता नवाब मलिक नेे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कई तीखे तीर छोड़े।

एनसीपी के साथ इस नेता ने दी अजीत पवार को बधाई.. कहा हो गया है खुलासा.. आपका काम पूरा हो गया... बहुत बधाई हो...

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे के बाद मीडिया से बातचीत में राकांपा नेता नवाब मलिक ने कहा, "हमारा (राकांपा-शिवसेना-कांग्रेस) का गठबंधन बहुत लंबे वक्त तक चलेगा। यह भाजपा के अंत की शुरुआत है, भाजपा को बहुत अभिमान हो गया था।"

nawab malik ,NCP: Shiv Sena was not born to do communal politics , they came into existence to serve the people of Maharashtra. Shiv Sena was spoiled after joining hand with BJP pic.twitter.com/n4LPqqlaOo