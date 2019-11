मोदी 2.0 सरकार के छह माह पूरे, सुधार की अभूतपूर्व गति बनाने का दावा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल के छह माह पूरे कर लिए हैं, इस दौरान भारत 'अभूतपूर्व सुधार की गति' का गवाह बना है। मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा, "अनुच्छेद 370 को खत्म करने से लेकर आर्थिक सुधार तक, लाभकारी संसद से लेकर निर्णायक विदेश नीति तक, ऐतिहासिक कदम उठाए गए।"

उन्होंने ध्यान दिलाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने औद्योगिक संबंध संहिता को समाप्त कर दिया है, कॉरपोरेट टैक्स दर को कम करके 22 प्रतिशत और नए घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत कर दिया।

Inspired by the motto of ‘Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas’ and with the blessings of 130 crore Indians, the NDA government has continued working towards developing India and empowering the lives of 130 crore Indians with renewed vigour. #6MonthsOfIndiaFirst

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने बैंकिंग सेक्टर की हालत सुधारने के लिए बैंकों के विलय की घोषणा की और बैंकों को 2019-20 के लिए 70,000 करोड़ रुपये की राशि दी।

मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) का लाभ दिया।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कहा, "यह भाजपा का घोषणापत्र में किया गया वादा था कि पीएम किसान का लाभ भारत के सभी किसानों को दिया जाएगा। सरकार गठन के बाद, पीएम किसान का लाभ सभी किसानों को दिया गया। इसके अंतर्गत कुल 14.5 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिला। किसान 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रत्यक्ष आय समर्थन प्राप्त करते हैं।"

It is 6 months of 2nd term of pm modi . These #6MonthsOfIndiaFirst have given India a phenomenal reform momentum.



