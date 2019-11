शिवसेना, NCP और कांग्रेस गठबंधन पर गडकरी का तंज, सरकार बनने पर भी ज्यादा दिन नहीं चलेगी

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक हाहाकार मचा हुआ है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज शाम शिवसेना, कांग्रेस और NCP की अहम बैठक होने जा रही है। इससे पहले केन्द्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता नितिन गडकरी ने नए गठबंधन पर तंज कसा है।

नितिन गडकरी ने कहा कि भले ही ये तीन पार्टियां आज गठबंधन कर रही हैं। लेकिन, इनके बीच वैचारिक मतभेद है। उन्होंने कहा कि अगर शिवसेना, कांग्रेस और NCP मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना भी लेती है तो भी यह सरकार बहुत आगे नहीं बढ़ेगी। उन्होंने यहां तक कहा कि शिवसेना का यह गठबंधन अवसरवादी है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और NCP का गठबंधन लगभग फाइनल हो चुका है। आज शाम होने वाली बैठक में इस गठबंधन को लेकर अंतिम मुहर लग सकती है। इतना ही नहीं एनसीपी और कांग्रेस, शिवसेना को सीएम पद देने के लिए तैयार है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा?

