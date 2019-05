नीतीश कुमार की महागठबंधन में जाने की चर्चा पर लगा विराम, आज शाह की दावत में होंगे शामिल

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में मतदान के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की ओर से नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताए जाने पर भाजपा को नसीहत दी थी। प्रज्ञा ठाकुर को पार्टी से बाहर निकालने का भाजपा नेतृत्‍व को सुझाव भी दिया था। उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी थी कि नीतीश कुमार नए सियासी समीकरणों को देखते एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। अब उन्‍होंने शाह की दावत में शामिल होने की जानकारी देकर पाला बदलने की चर्चा पर विराम लगा दिया है।

Bihar Chief Minister and JD(U) leader Nitish Kumar to attend the dinner hosted by BJP President Amit Shah for NDA allies in Delhi today. (file pic) pic.twitter.com/diL6aFOhvF