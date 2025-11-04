नालंदा में चमकते विकास के दम पर बोल रही नीतीश की ‘तूती’

नालंदा के समीपवर्ती राजगीर को नीतीश ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, स्पोर्टस कॉम्लेक्स, रोपवे, सफारी पार्क, घोड़ा कटरा हेरिटेज कॉरिडोर, नालंदा विश्वविद्यालय और साफ-सुथरी सडक़ें बनाकर विकास का उजला पक्ष दिखाया है। वहीं ग्रामीण इलाकों की तस्वीर इतनी उजली नहीं है। हरनौत से लेकर बिहार शरीफ, इस्लामपुर तक गांवों में खराब सडक़ें, खेतों में सिंचाई की कमी, बेरोजगारी और शिक्षा की बदहाली जैसे मुद्दे गूंज रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय (प्राचीन) के समीप होटल चलाने वाले रामकिशोर महतो ने कहा कि यहां तो नीतीश ही सबकुछ है। आज से बीस साल पहले नालंदा में पर्यटक रात को ठहरते तक नहीं थे। अब राजगीर और बिहार शरीफ में पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। रात में चलना सुरक्षित हो गया है। बिहार शरीफ में मजदूर सूरज दास ने कहा कि अब काम की बात होनी चाहिए, नाम की नहीं। पहाड़ पर बने हमारे मकानों को सरकार हटाना चाहती है। यह सरकार गरीब और मजदूरों के साथ नहीं है।