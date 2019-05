मणिपुर BJP सरकार से NPF ने वापस लिया समर्थन, सरकार की सेहत पर असर नहीं

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव खत्म होने से पहले ही पूर्वोत्तर में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। मणिपुर सरकार में शामिल नागा पीपुल्स फ्रंट ( NPF ) ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। हालांकि इससे सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एन बिरेन सिंह राज्य के मुख्यमंत्री हैं।

अब हम बीजेपी सरकार में नहीं: किकोन

एनपीएफ के प्रवक्ता अचुमबेमो किकोन ने देर शाम समर्थन वापसी की जानकारी दी है। किकोन ने बताया कि कोहिमा स्थित पार्टी मुख्यालय पर समर्थन को लेकर कई घंटे बैठक हुई है। जिसके बाद हमने बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का फैसला किया है।

Achumbemo Kikon, Naga People's Front (NPF) Spokesperson to ANI: We had a long meeting at NPF central office in Kohima and decided to withdraw support in principle from the BJP led Manipur government . pic.twitter.com/XOAf5i65mT