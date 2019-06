One Nation-One Election पर सर्वदलीय बैठक जारी, 14 पार्टियों ने बनाई दूरी

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) की अध्यक्षता में One Nation , One Election मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक जारी है। बैठक में कई दलों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। जबकि कई दलों ने दूरी बना ली है। आपको बता दें कि प्रचंड बहुमत के साथ देश की सत्ता पर दोबारा काबिज होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं।

संसद के बजट सत्र से पहले ही उन्होंने one nation one election का राग छेड़ दिया है। इसी मुद्दे पर उन्होंने आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है।खास बात यह है कि विपक्ष में इस मुद्दे पर अलग-अलग राय हैं। कांग्रेस पार्टी ने जहां इस बैठक में हिस्सा न लेने का निर्णय लिया है वहीं तृणमूल कांग्रेस और बसपा, एसपी, टीडीपी समेत कई दलों ने बैठक से किनारा कर लिया है।

Delhi: Inside visuals of the meeting of heads of political parties in Parliament, under chairmanship of PM Narendra Modi. JDU's Nitish Kumar, NC's Farooq Abdullah, SAD's Sukhbir Singh Badal, BJD's Naveen Patnaik, PDP's Mehbooba Mufti, YSRCP's Jagan Mohan Reddy & others present. pic.twitter.com/KYgEHRjAtv — ANI (@ANI) June 19, 2019

क्या सोचते हैं पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश में लोकसभा के साथ-साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी एकसाथ कराए जाएं जिससे धनबल के साथ-साथ जन-बल की भी बचत होगी।

Samajwadi Party (SP) Chief Akhilesh Yadav: They should focus on the promises they have made to people, we hope they will work more on fulfilling those promises. Decisions like One Nation One Election, there are many parties that will never agree to it. pic.twitter.com/89FBGAxn2I — ANI (@ANI) June 19, 2019

अखिलेशः जनता से किए वादों पर काम करे सरकार

पीएम मोदी की ओर से one nation one election मुद्दे पर आयोजित सर्वदलीय बैठक में ना जाने पर सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा बेहतर ये होगा कि बीजेपी ने जनता से जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने पर ध्यान दें। हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार जनता की कसौटी पर ज्यादा खरी उतरेगी। जहां तक one nation one election का सवाल है तो इससे कई पार्टियां असहमत हैं।

इन दलों ने बनाई दूरी

- दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने इस बैठक में हिस्सा न लेने का निर्णय लिया है। हालांकि ये निर्णय पार्टी ने बैठक से कुछ देर पहले ही लिया है। इससे पहले इस मुद्दे पर जब कांग्रेस से बात करने की कोशिश की गई,पार्टी की ओर से कोी जवाब नहीं मिला।

- एनडीए की सहयोगी पार्टी टीडीपी ( TDP ) ने भी एक राष्ट्र, एक चुनाव अवधारणा पर आधारित सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि अलग राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर चंद्र बाबू नायडू ने एनडीेए ने नाता तोड़ दिया था।

- पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस भी सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी में हिस्सा लेने से मना कर दिया।

- मायावती ने भी इस बैठक से किनारा कर लिया है। यानी बहुजन समाज पार्टी की उपस्थिति भी इस बैठक में नहीं दिखी।

CPM General Secretary Sitaram Yechury will attend the meeting called by Prime Minister Narendra Modi in the Parliament today. The PM will chair a meeting of heads of various political parties in both the Houses of Parliament. pic.twitter.com/YNQlKhICTU — ANI (@ANI) June 19, 2019

ये दल बैठक में शामिल

पीएम मोदी की ओर से एक राष्ट्र, एक चुनाव ( One Nation, One Election ) पर चर्चा के लिए बुलाई बैठक में जनता दल (सेक्यूलर) से कुपेंद्र रेड्डी, एनसीपी से शरद पवार, अकाली दल से सुखबीर बादल, सीपीएम से सीताराम येचुरी, जनता दल (यूनियन) की ओर से नीतीश कुमार, वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी, बीजेडी से नवीन पटनायक, टीआरएस से केसीआर और आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा प्रमुख रूप से हिस्सा ले रहे हैं।

इसलिए पक्ष में भाजपा

भाजपा 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के पक्ष में है, क्योंकि उसका मानना है कि इससे भाजपा को पूरे देश में एक मजबूत सरकार बनाने में मदद मिलेगी। अधिकांश सर्वेक्षणों से यह पता चला है कि लोग पीएम मोदी का समर्थन करते हैं।

इसलिए बनाई अन्य पार्टियों ने दूरी

कांग्रेस जैसी अन्य पार्टियों के मामले में, 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के लिए उनके पास अभी भी कोई मजबूत चेहरा नहीं है। जिससे उन राज्यों में कांग्रेस या दूसरे राजनीतिक दल को हार का सामना करना पड़ सकता है।

भ्रम की स्थिति पैदा होती है

एक राष्ट्र, एक चुनाव से कुछ नुकसान भी हैं। जैसे जब चुनाव एक साथ होते हैं तो स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों के बीच भ्रम की स्थिति होती है। दरअसल राज्यों के विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं। जबकि लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर। लेकिन एस साथ चुनाव में स्थानीय मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। इससे मतदाताओं को राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों में भ्रम पैदा हो जाता है।