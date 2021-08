Opposition Leaders March: महिला सांसदों से धक्कामुक्की पर विपक्ष ने निकाला मार्च, बीजेपी का तीखा पलटवार

नई दिल्ली। राज्यसभा ( Rajya Sabha ) में बुधवार को सत्र के आखिरी दिन महिला सांसदों के साथ कथित धक्का मुक्की मामले को लेकर विपक्षी दलों ( Opposition Leaders March ) के सांसदों ने गुरुवार को संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला।

विपक्षी दलों के सांसदों का आरोप है कि सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में महिला सांसदों को पुरुष मार्शल्स ने धक्का दिया। वहीं विपक्ष के इस पैदल मार्च को लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने विपक्ष की ओर से संसद को ही सड़क बनाने की बात कही।

संसद का मानसून सत्र समाप्त होने के बाद भी विपक्ष का प्रदर्शन और विरोध जारी है। बुधवार को महिला सांसदों से हुई कथित धक्कामुक्की मामले ने गुरुवार को एक बार फिर तूल पकड़ लिया। विपक्षी दल को सांसदों ने इसके विरोध में संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान सांसदों ने बीजेपी की मोदी सरकार पर जमकर हमला भी बोला।

Yesterday, for the first time in the history of our country, members of the Rajya Sabha were manhandled and physically beaten. This was nothing short of murder of democracy: Congress leader Rahul Gandhi at a party event in Delhi pic.twitter.com/rRg3TcB4Gz — ANI (@ANI) August 12, 2021

राहुल गांधीः ये लोकतंत्र की हत्या है

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा- राज्यसभा में पहली बार सांसदों की पिटाई की गई, बाहर से लोगों को बुलाकर और नीली वर्दी में डालकर सांसदों से मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री देश को बेचने का काम कर रहे हैं, पीएम मोदी दो-तीन उद्योगपतियों को देश की आत्मा बेच रहे हैं। इसलिए विपक्ष सदन के अंदर किसानों, बेरोजगारों, इंश्योरेंस बिल और पेगासस की बात नहीं कर सकता है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने भी संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उन्होंने अपने 55 साल की संसदीय राजनीति में ऐसे स्थिति नहीं देखी कि महिला सांसदों पर सदन के भीतर हमला किया गया हो।

The opposition didn't get a chance to present their views in Parliament. Yesterday's incident against women MPs was against democracy. It felt like we were standing at the Pakistan border: Sanjay Raut, leader, Shiv Sena pic.twitter.com/MZYeQ1Qju9 — ANI (@ANI) August 12, 2021

संजय राउतः संसद में मार्शल लॉ लगाया गया

शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा- हमने कल ( बुधवार )लोकतंत्र की हत्या होते देखी, राज्यसभा में जिस तरह से प्राइवेट लोगों ने मार्शल की ड्रेस में आकर हमारे सांसदों पर हमला करने की कोशिश की। ये मार्शल नहीं थे, संसद में मार्शल लॉ लगाया गया था।

It's unfortunate how Congress & other Opposition parties are protesting on road. Democracy has been shamed. I would say that not just VP Venkaiah Naidu cried but democracy also cried. Opposition ensured washout of the whole session, & this is height of anarchy: Sambit Patra, BJP pic.twitter.com/hBVaNXGv2y — ANI (@ANI) August 12, 2021

संबित पात्राः शर्मसार हुआ लोकतंत्र

विपक्षी दलों के सांसदों के पैदल मार्च को लेकर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा- जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी और कुछ अन्य विपक्षी पार्टियां सड़क पर उतरकर कर रही हैं। जिस प्रकार अराजकता संसद के अंदर विपक्षी पार्टियों और खासकर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है, उससे पूरा देश और लोकतंत्र शर्मसार हुआ है।

संसद के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लॉबी में कांच का गेट तोड़ दिया गया। इससे एक सुरक्षाकर्मी भी हताहत हुई है। वो भी अस्पताल में है। ये वही विपक्षी हैं जो कह रहे थे कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए लेकिन जब सत्र चल रहा था, कोरोना पर एक दिन भी चर्चा नहीं होने दी।

नकवीः देश को बदनाम कर रहा विपक्ष

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है, 'कांग्रेस पार्टी और कुछ और विपक्ष के लोग तो शुरू से ही कह रहे थे कि हम संसद के सत्र को वाशआउट करने के लिए वाशिंग मशीन लेकर आए हैं। आप सिर्फ संसद को ही बदनाम नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश को बदनाम करने की षड़यंत्र और साजिशें कर रहे हैं।'