बिहार चुनाव में बेहतर नहीं रहा हमारा प्रदर्शन: कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है कि अगर उनका प्रदर्शन बेहतर होता तो बिहार नतीजों में तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती। कांग्रेस महासचिव की ओर से कहा गया है कि चुनाव पर पूरी समीक्षा के बाद हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

We will hold discussions with our top leadership in Bihar, our election candidates & our District Congress Committees, and reach a conclusion. We will then inform the High Command: Tariq Anwar, Congress General Secretary #BiharResult https://t.co/vdaYSV5LyA