Parliament Monsoon session :  PM मोदी बोले - जवानों के साथ खड़ी है संसद, विपक्ष ने लोकतंत्र का गला घोटने का लगाया आरोप

नई दिल्ली। भारत- चीन सीमा पर तनाव और कोरोना वायरस महामारी के बीच संसद का मॉनसून सत्र ( Parliament Monsoon session ) आज 11 बजे से जारी है। इस बीच संसद का सत्र के शुरू होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन को सख्त संदेश देते हुए कहा कि देश की संसद एलएसी पर खड़े हमारे सैनिकों के साथ है।

#WATCH: I believe that all members of the Parliament will give an unequivocal message that the country stands with our soldiers: Prime Minister Narendra Modi #MonsoonSession pic.twitter.com/GubB0uHkUg — ANI (@ANI) September 14, 2020

मुझे भरोसा है कि संसद एक स्वर में यह संदेश देगी कि वह हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ पूरी एकजुटता से खड़ी है। पीएम ने कहा कि संसद में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी और उसका सार्थक परिणाम सामने आएगा।

Leaders of most parties agreed over no Question Hour & Zero Hour for 30 minutes. We apprised you (Speaker) of it following which decision was taken by you. I appeal to all members of House to co-operate as Session is being held in extraordinary situation:Defence Min Rajnath Singh pic.twitter.com/gbCAPX1Obr — ANI (@ANI) September 14, 2020

वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अधिकांश दलों के नेताओं ने 30 मिनट तक के शून्यकाल और बिना प्रश्नकाल के सत्र संचालन पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने सदन के सभी सदस्यों से असाधारण स्थिति में चल रहे सत्र में सहयोग करने की अपील करता हूं।

Question Hour is the golden hour but you say that it can't be held due to the circumstances. You conduct the proceedings but single out Question Hour. You are trying to strangulate the democracy: Adhir Ranjan Chowdhury, Congress MP in Lok Sabha pic.twitter.com/JQrZuWT6nN — ANI (@ANI) September 14, 2020

प्रश्नकाल को समाप्त न करे सरकार

वहीं संसद में विपक्ष ने भारत-चीन सीमा पर जारी तनाव व वर्तमान हालातों के बारे में जानकारी मांगी है। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रश्नकाल स्वर्णिम समय है लेकिन आप कहते हैं कि परिस्थितियों के कारण इसे आयोजित नहीं किया जा सकता है। आप कार्यवाही का संचालन करते हैं लेकिन प्रश्नकाल को समाप्त कर देते हैं। आप लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश कर रहे हैं।

Govt is accountable to Parliament. When have they reported to us on talks b/w Defence & Foreign Ministers (of India & China)? Nation needs to be taken into confidence by govt. Question of support for military beyond debate we're very strongly with our Army:Shashi Tharoor,Congress https://t.co/o8cdXRKEyQ pic.twitter.com/0yCSH9k0qh — ANI (@ANI) September 14, 2020

देश को विश्वास में ले केंद्र

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि सरकार संसद के प्रति जवाबदेह है। उन्होंने हमें कब बताया गया कि भारत और चीन के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच वार्ता हुई है। सरकार को देश को विश्वास में लेने की जरूरत है। सेना के समर्थन की बात है तो यह बहस से परे है। हम अपनी सेना के साथ बहुत मजबूती से हैं।

चर्चा से भागने का सवाल नहीं

सदन में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि यह असाधारण परिस्थिति है। जब सभाएं एक दिन के लिए भी नहीं हो सकती हैं। हम करीब 800-850 सांसद यहां हैं। सरकार से सवाल पूछने के कई तरीके हैं। सरकार चर्चा से नहीं भाग रही है। हम सवालों के लिए तैयार हैं।

बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र में भारत-चीन सीमा पर गतिरोध, कोरोना वायरस महामारी से निपटने के तरीके और आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दे छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही आज राज्यसभा के उपसभापति के लिए वोट भी डाले जाएंगे। उप सभापति पद के लिए जेडीयू के हरिवंश और आरजेडी के मनोज झा बतौर प्रत्याशी मैदान में हैं।