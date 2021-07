पेगासस विवाद को लेकर संसद में विपक्षी दलों की बैठक जारी, राहुल गांधी भी मौजूद

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र में कई मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और दोनों सदनों में जमपर अपनी आवाज बुलंद कर रही है। वहीं सरकार आरोप लगा रही है कि विपक्ष सदन की कार्यवाही को बाधित कर रही है। हंगामा करके कामकाज नहीं करने देना चाहती है।

इस बीच अब संसद में ही विपक्षी दलों की बैठक जारी है। इस बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, द्रमुक सांसद टीआर बालू, राकांपा सांसद सुप्रिया सुले और बसपा, नेशनल कांफ्रेंस, केरल कांग्रेस, माकपा, आरएसपी, आईयूएमएल के अन्य सांसद मौजूद हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, विपक्षी दल पेगासस जासूसी विवाद को लेकर रणनीति बना रहे हैं ताकि सरकार को घेरा जा सके और इसकी न्यायिक जांच हो सके।

बता दें कि पेगासस जासूसी मामले को लेकर विपक्ष मांग कर रही है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में इसकी जांच कराए। लेकिन सरकार पेगासस जासूसी को सरकार को बदनाम करने की एक साजिश बताकर सभी आरोपों को खारिज कर रही है। अब इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ने की पूरी संभावना है।

