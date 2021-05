वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी के फोटो पर जयराम रमेश का तंज, लोगों ने किया नेहरू, इंदिरा और राजीव को याद

नई दिल्ली। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की ओर से किए तंज के बाद राजनीति शुरू हो गई है। केंद्रिय मंत्री ने जवाब देते हुए कहा है कि देश के कई कस्बों और शहरों में अस्पतालों के नाम गांधी-नेहरू से शुरू हो रहे हैं। वहीं कई लोगों ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। आइए आपको भी बताते है कि आखिर जयराम रमेश ने क्या कहा और उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं।

My younger son, who is currently pursuing his education in UK, got his first shot in London. No photo of Boris Johnson on the certificate, unlike what occupies pride of place with flowing beard on the CoWin certificate in our country.

जयराम को जितेंद्र सिंह का जवाब

जयराम रमेश ने कल ट्वीट करते हुए लिखा था कि ब्रिटेन में पढ़ाई कर रहे मेरे छोटे बेटे ने वैक्सीन की पहली डोज ली। जो सर्टिफिकेट मिला उसमें कहीं कोई बोरिस जॉनसन की तस्वीर उस पर नहीं थी, जैसा हमारे देश में हो रहा है। इस ट्वीट के जरिए जयराम रमेश ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। जिस पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जवाबी ट्वीट में कहा कि भारत के अधिकतर कस्बों और शहरों में, न केवल टीकाकरण केंद्र बल्कि हर बीमारी का इलाज, बड़े या छोटे, नेहरू, इंदिरा या राजीव गांधी के नाम पर वाले अस्पतालों में हो रहा है।

In most of the towns and cities of India, not only vaccination but treatment for every disease, big or small, is taking place in hospitals named after Nehru, Indira or Rajiv Gandhi. Is the health centre where your son got his jab named after Boris Johnson? https://t.co/BQmlIMh8iH