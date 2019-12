नागरिकता कानून पर जारी हिंसा से पीएम मोदी दुखी, कहा- अफवाहों से बचें

नई दिल्ली। नागरिकता कानून को लेकर देशभर में मचे बवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर हो रहे विरोध प्रदर्शन से मैं दुखी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि नागरिकता कानून पर हिंसक प्रदर्शन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नागरिकता कानून से किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इससे किसी व्यक्ति या धर्म को नुकसान नहीं पहुंच रहा है।

लोकतंत्र में बहस चर्चा और असंतोष की जगह

पीएम मोदी ने लिखा कि लोकतंत्र में बहस, चर्चा और असंतोष संभव है, लेकिन सार्वजनिक प्रॉपर्टी को नुकसाना पहुंचाना और आम जीवन को प्रभावित करना लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है।' उन्होंने कहा कि ये वक्त शांति बरतने और एकता दिखाने का है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि ऐसे वक्त में किसी भी तरह की अफवाह और झूठ पर ध्यान नहीं दे ।

PM Modi: I want to unequivocally assure my fellow Indians that CAA does not affect any citizen of India of any religion. No Indian has anything to worry regarding this Act. This Act is only for those who've faced yrs of persecution outside & have no other place to go except India https://t.co/83Ael9rFQW