नई दिल्‍ली। बुधवार को अयोध्‍या पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अयोध्‍या आकर धन्‍य महसूस कर रहा हूं। अयोध्‍या देश के स्‍वाभिमान की धरती है। उन्‍होंने कहा कि पिछले पांच साल में देश का स्‍वाभिमान बढ़ा है। अयोध्‍या पुरुषोत्तम राम की धरती है। बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद अयोध्‍या की उनकी ये पहली यात्रा है।

pm modi in Ambedkar Nagar: Be it SP, BSP or Congress, it's necessary to know their reality. Behen ji used the name of Babasaheb Ambedkar but she did everything just the opposite of his principles. SP used the name of Lohia ji but they destroyed the law & order situation in UP. pic.twitter.com/wlMONky2Bg