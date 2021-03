ब्रिगेड मैदान से पीएम मोदी का शंखनाद, ममता बनर्जी ने लोगों के भरोसे का किया अपमान

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ब्रिगेड मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का उद्घोष किया। उन्होंने ब्रिगेड मैदान में लाखों की संख्या में पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता संपूर्ण परिवर्तन का मूड बना चुकी है। बंगाल में तुष्टिकरण और घुसपैठ का रोकेंगे।

