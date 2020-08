PM Modi ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात, केंद्र-राज्य के बीच तालमेल पर दिया जोर

नई दिल्ली। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ( Video Conferencing ) के जरिए बाढ़ ( Floods ) प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों व मंत्रियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बाढ़ और भूस्खलन ( Floods and Landslide ) से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। इन आपदाओं से निपटने के लिए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों ( Centre and state Governemnt ) के बीच बेहतर और प्रभावी तालमेल ( Effective coordination) पर जोर दिया।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi held a meeting today through video conference with Chief Ministers of Assam, Bihar, Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Kerala to review their preparedness to deal with south-west monsoon and current flood situation in the country. pic.twitter.com/1aBl7xw8ux