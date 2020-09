बिहार को PM Modi की सौगात, हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट और 9 हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास कल

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) सोमवार 21 सितंबर को बिहार में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये 9 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन नौ राजमार्ग परियोजनाओं की लागत तकरीबन 14258 करोड़ रुपये होगी। इसके अलावा पीएम मोदी बिहार के समस्त 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विसेज से जोड़ने की परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे।

केंद्र सरकार द्वारा जारी सूचना के मुताबिक इन सड़कों के निर्माण से बिहार में विकास को बढ़ावा मिलेगा और संपर्क बेहतर होगा। इसके परिणामस्वरूप बिहार और इसके आसपास के इलाकों में अर्थिक विकास में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यह परियोजनाएं बिहार समेत झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में लोगों और सामानों की आवाजाही को काफी सुगम बना देंगी।

गौरतलब है कि वर्ष 2015 में बिहार के बुनियादी ढांचागत विकास के लिए पीएम मोदी द्वारा विशेष पैकेज की घोषणा की गई थी। इसके अंतर्गत 54,700 करोड़ रुपये की लागत से 15 परियोजनाओं पर काम किया जाना था। इनमें से 13 परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं। जबकि 38 परियोजनाओं पर फिलहाल काम जारी है और बाकी परियोजनाएं आवंटन या नीलामी की प्रक्रिया में हैं।

