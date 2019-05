पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा तंज, इनकी सोच की वजह से भारत की रक्षा नीति कमजोर हुई

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी और सातवे चरण का प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री आज तीन राज्यों में सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश के सोलन में पहुंचे।वहां उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। नामदार और उनके रिश्तेदार आज भी जमनात पर हैं और ये चौकीदार को रोज नई गालियां दे रहे हैं। इनकी गालियों से चौकीदार का कुछ नहीं जाएगा। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि ये नामदार खुलेआम कह रहे हैं कि मोदी की छवि को बिगाड़ना है। लेकिन मेरा मिशन भारत की छवि को दुनिया में उठाना है। नामदार कहते हैं मोदी को हराना उनका मिशन है। लेकिन मोदी का मिशन भारत को जिताने का है।

PM Modi in Solan, Himachal Pradesh: Those who are themselves on bail search new words from their dictionary daily to abuse your 'chowkidaar'. But your 'chowkidaar' is not going to budge because of their abuses, "aakhirkar humne bhi to Solan ka mushroom khaya hai" pic.twitter.com/byvqi6Sfvb