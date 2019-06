मोदी कैबिनेट में हुआ मंत्रालयों का बंटवारा, अमित शाह गृहमंत्री तो राजनाथ सिंह को मिला रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के सूत्रधार रहे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को मोदी कैबिनेट में सबसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमित शाह को गृह मंत्री बनाकर मोदी ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया है जो पिछले काफी दिनों से लगाई जा रही थीं। यही नहीं इसके अलावा अन्य विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। इसमें एनडीए -1 में गृहमंत्री रहे राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है।



प्रधानमंत्री के पास हैं ये विभाग

कार्मिक लोक मामले एवं पेंशन

परमाणु ऊर्जा

अंतरिक्ष एवं अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत मामले

इसके अलावा जो मंत्रालय पीएम ने किसी को आवंटित नहीं किए हैं उनका प्रभार भी उन्हीं के पास रहेगा।

Cabinet portfolios: Narendra Singh Tomar appointed as the Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Rural Development & Panchayati Raj; Ravi Shankar Prasad to be the Minister of Law&Justice, Minister of Communications, Minister of Electronics&Information Technology.(file pics) pic.twitter.com/rvmk1cAvhT