पीएम मोदी का जम्मू-कश्मीर दौराः सांबा में रखी एम्स की आधारशिला, दोबारा प्रधानमंत्री बनने का दिया संकेत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लेह-लद्दाख के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लद्दाख यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। आधारशिला रखने के बाद पीएम मोदी ने कहा आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है उनसे यहां बिजली मिलने के साथ लेह-लद्दाख की देश और दुनिया के दूसरे शहरों से कनेक्टिविटी सुधरेगी, पर्यटन बढ़ेगा और रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि यहां टूरिज्म के विकास के लिए एक और कदम सरकार ने उठाया है। आज यहां 5 नए ट्रेकिंग रूट को खोलने का निर्णय लिया है।

pm modi in Leh: Once Bilaspur-Manali-Leh rail line is completed, the distance from Delhi to Leh will be reduced. It will also benefit the tourism sector. Protected Area Permit's validity has been increased to 15 days, now tourists will be able to enjoy their journey to Leh. #J&K pic.twitter.com/TWvtZMQIVP