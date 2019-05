मोदी की ताजपोशी कलः शाम सात बजे राष्ट्रपति दिलाएंगे पद की शपथ, 6500 मेहमानों से सजेगा समारोह

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने वाले फायर ब्रांड नेता नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। गुरुवार को एक बार फिर वो लम्हा आएगा जब मोदी देश की बागडोर संभालेंगे। खास बात यह है कि 2014 के मुकाबले इस बार और भी भव्य समारोह के जरिये मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। महामहीम रामनाथ कोविंद नरेंद्र मोदी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया साक्षी बनेगी। आठ से 10 देशों के प्रमुख या प्रतिनिधि पीएम मोदी की ताजपोशी में हिस्सा लेने आ रहे हैं। हालांकि इसमें पड़ोसी और आतंक का दोस्त बन चुके मुल्क पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया गया है।



ताजपोशी की तैयारी पूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताजपोशी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। गुरुवार को पीएम मोदी शाम 7 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी के अलावा कई अन्य मंत्री भी इस दौरान शपथ लेंगे। इनमें बड़े विभागों जैसे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रलाय, खेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालयों के मंत्री भी शपथ ले सकते हैं।

The President will administer the oath of office and secrecy to the Prime Minister and other members of the Union Council of Ministers at 7 pm on May 30, 2019, at Rashrapati Bhavan