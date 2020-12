कांग्रेस का सियासी मार्च : प्रियंका गांधी समेत कई नेता हिरासत में, राहुल गांधी ने कहा - कृषि कानूनों को रद्द करे सरकार

नई दिल्ली। दिल्ली के विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस के मार्च को इजाजत न मिलने के बावजूद, मार्च पर निकाले की जिद पर अड़े कांग्रेस नेताओं में से महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के इस एक्शन के खिलाफ प्रियंका गांधी पुलिस स्टेशन में धरने पर बैठ गई हैं। राष्ट्रपति से मिलने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत केवल तीन नेताओं को पुलिस ने इजाजत दी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी जिद छोड़े।

