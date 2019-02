लोकसभा चुनाव से पहले प्रशान्त किशोर और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुलाकात, अटकलें तेज

मुंबई: लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी रणनीतिकार और जनता दल (यू) के उपाध्यक्ष प्रशान्त किशोर आज शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। प्रशांत किशोर मुंबई में मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मिले। इस दौरान उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। मीडिया एजेंसी और राज्यसभा सांसद और शिवसेना नेता संजय राउत ने दोनों के बीच बैठक की पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह महज औपचारिक और गैर-राजनीतिक मुलाकात थी।

सियासी गलियारों में अटकलें तेज

लेकिन सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं कि प्रशान्त किशोर शिवसेना के लिए काम करेंगे। हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। दरअसल भाजपा और शिवसेना के बीच पिछले कुछ समय से रिश्तें अच्छे नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों की मुलाकात पार्टियों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने को लेकर है।

भाजपा के लिए कर चुके हैं काम

गौरतलब है कि 2014 में भाजपा सरकार को सत्ता में लाने के लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जमकर काम किया था। प्रशांत किशोर ने पार्टी का चुनावी अभियान संभाला था। इससे पहले प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए भी काम कर चुके हैं। अभी वह जनता दल यू के नेता हैं। वाले प्रशांत किशोर पिछले साल सितंबर में जेडीयू में शामिल हुए थे। उसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया खुलासा

बता दें कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने कहा था कि वो भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के कहने पर प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल किए थे।

Sanjay Raut, Shiv Sena on JDU leader and strategist Prashant Kishore: He is a leader of one of NDA's allies and he met Uddhav ji in that regard. See it as a courtesy visit and not a political visit. pic.twitter.com/ofNTIOEchO