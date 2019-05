तेज प्रताप का बड़ा ऐलान- 'हम ही हैं बिहार के दूसरे लालू यादव, मैं ही हूं वारिस'

नई दिल्‍ली। आरजेडी के खिलाफ बिहार के जहानाबाद में अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने चुनावी मंच से कहा कि मैं ही बिहार का दूसरा लालू यादव हूं। मैैं ही हूं उनका असली वारिस। अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि लालू जी तो एक दिन में 10 से 12 सभाएं करते थे लेकिन बहुत से लोग दो चार सभा करके ही थक जाते हैं।

Tej Pratap Yadav in Jehanabad, yesterday : Lalu Prasad Yadav Ji used to meet the public and attend about 12 programs in a day. But politicians today, get tired after attending 2-4 public programs only. #Bihar pic.twitter.com/NXkqT2TYtv