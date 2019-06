नई दिल्‍ली। मानसून सत्र ( monsoon session ) का आज चौथा दिन है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( President Ramnath Kovind ) गुरुवार सुबह 11 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में संयुक्त सत्र ( Joint session ) को संबोधित करेंगे। संसदीय पंरपरा के मुताबिक नई लोकसभा के पहले सत्र में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्‍त रूप से संबोधित करते हैं। राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत की रूपरेखा सदन के पटल पर रखेंगे।

मौजूदा मानसून सत्र 17 जून से जारी है। संसद का यह सत्र 26 जुलाई तक चलेगा। 4 जुलाई को वित्त मंत्रालय का आर्थिक सर्वेक्षण आएगा। 5 जुलाई को पहली बार देश की स्‍थायी महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी।

Delhi: President Ram Nath Kovind leaves for the Parliament, to address the joint session of both the Houses today. pic.twitter.com/MNwWxOfU0F