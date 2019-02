प्रियंका गांधी अचानक पहुंचीं कांग्रेस ऑफिस, कार्यभार संभालते ही राहुल गांधी को कहा धन्यवाद

नई दिल्ली। अमेरिका से लौटने के बाद सबके मन में एक ही सवाल था की प्रियंका गांधी आखिर कब अपना कार्यभार संभालेंगी। पिछले दो दिनों से यही चर्चा चल रहा था कि अचानक आज प्रियंका गांधी कांग्रेस ऑफिस पहुंची और अपना कार्यभार संभाल लिया।

Congress General Secretary for Uttar Pradesh east priyanka Gandhi Vadra at the Congress Headquarters in Delhi. pic.twitter.com/e4yjVFRa3g