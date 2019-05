प्रियंका गांधी ने वोट डालने के बाद 90 साल की बुजुर्ग महिला को लगाया गले, स्याही लगी उंगली के साथ खिंचवाई फोटो

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव को लेकर आज पूरे देश में छठे चरण का मतदान हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की सातों लोकसभा सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में राष्ट्रपति से लेकर आम आदमी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी लोदी एस्टेट में अपना वोट डाला। लेकिन वहां मौजूद लोगों से लेकर मीडिया की नजरें प्रियंका पर नहीं बल्कि एक बुजुर्ग महिला पर टीक गई जो अपना वोट डालने आईं थी

दरअसल, 90 साल की ज्वाला देवी भी वहां मौजूदी थी जहां प्रियंका गांधी वोट डालने पहुंची थी। प्रियंका ने जब बुजुर्ग महिला को वहां देखा तो वह उनकी हिम्मत देख कर दंग रह गईं और उन्हें गले से लगा लिया। बता दें कि ज्वाला लोदी एस्टेट में प्रियंका गांधी के घर के बाहर ही रहती हैं। बुजुर्ग महिला और प्रियंका की अक्सर मुलाकात होती रहती है।

मीडिया से बात करते हुए ज्वाला देवी ने बताया कि वह प्रियंका को पहले से जानती हैं। आज जब प्रियंका मिली तो उन्होंने मुझ से मेरा हालचाल पूछा और कहा, 'अम्मा वोट डाल आई, सब ठीक तो है'। वहीं, प्रियंका और बुजुर्ग महिला के साथ की फोटो को ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने अपने ट्वीटर हैंडल से शेयर किया है।

Confirmed that @BJP4India is losing - @priyankagandhi after casting her vote #MeriAwazMeriCongress pic.twitter.com/ATblfRsTMu