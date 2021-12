पंजाब विधानसभा चुनाव: 80 सीटों पर BJP के उम्मीदवार, क्या कैप्टन संग सीटों के बंटवारे पर बन पाएगी बात?

पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी साथ लड़ने का ऐलान कर दिया है। खबरें आ रही हैं कि बीजेपी 70-80 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन पाएगी।

नई दिल्ली। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं चुनाव में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने साथ उतरने का ऐलान कर दिया है। वहीं अब कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि बीजेपी राज्य की 117 सीटों में से 70-80 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। वहीं अभी दोनों पार्टियों की ओर से सीएम के चेहरे को लेकर भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जहां तक बीजेपी ही अपने किसी नेता को सीएम चेहरे के तौर पर उतारेगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी और कैप्टन में सीटों के बंटवारे पर सहमति बन पाएगी।

