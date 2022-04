कुमार विश्वास के घर पहुंची पंजाब पुलिस, ट्वीट कर दी CM भगवंत मान को चेतावनी, 'केजरीवाल तुम्हें भी धोखा देगा'

कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल कुमार विश्वास से घर पंजाब पुलिस पहुंची है। सुबह-सुबह पुलिस के घर पहुंचने की जानकारी भी खुद कुमार विश्वास ने दी है। यही नहीं कुमार विश्वास ने भगवंत मान को आगाह भी किया है।

Published: April 20, 2022 09:57:52 am

आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कविराज कुमार विश्वास एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल इस बार उनके सुर्खी की वजह आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल ही है। बुधवार सुबह-सुबह कुमार विश्वास के घर पंजाब पुलिस पहुंची है। पुलिस के घर पहुंचने की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट के जरिए दी है। इस ट्वीट में उन्होंने बताया कि पंजाब पुलिस उनके घर पहुंची। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तो आगाह भी किया है। विश्वास ने मान को चेतावनी देते हुए कहा है कि, वो आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भरोसा ना करें। बता दें कि पहले भी कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधाते रहे हैं।

Punjab Police Reached At Kumar Vishvas Home He Attacked On CM Arvind Kejriwal