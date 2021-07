राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा- रीढ़ गायब होने का गजब मामला है

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा संसद को सूचित किए जाने के एक दिन बाद कि टीकाकरण अभियान को पूरा करने के लिए वर्तमान में कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है। इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कटाक्ष करते हुए कहा कि लोगों का जीवन खतरे में है और यह एक रीढ़ लापता होने का गजब मामला है।

ट्वीट कर उन्होंने कहा, 'लोगों का जीवन लाइन पर है, सरकार कह रही है कि कोई टाइमलाइन नहीं है, रीढ़ लापता होने का गजब मामला है।" उन्होंने वेयरआरवैक्सीन के हैशटैग के साथ ट्वीट किया। उनकी यह टिप्पणी सरकार के यह कहने के एक दिन बाद आई है कि टीकाकरण अभियान को पूरा करने के लिए फिलहाल कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई जा सकती।

टीकाकरण पूरा करने के लिए कोई निश्चित अवधि का संकेत नहीं दिया जा सकता: सरकार

सरकार ने कहा कि उम्मीद है कि दिसंबर 2021 तक 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों का टीकाकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और लोकसभा सांसद माला रॉय के अतारांकित प्रश्न के जवाब में कहा, "कोविड -19 टीकाकरण एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है, जिसे समवर्ती वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर कोविड -19 (एनईजीवीएके) के लिए वैक्सीनेशन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह द्वारा निर्देशित किया जा रहा है।"

उन्होंने कहा कि कोविड -19 महामारी की गतिशील और विकसित प्रकृति को देखते हुए, "टीकाकरण अभियान को पूरा करने के लिए वर्तमान में कोई निश्चित समय-सीमा का संकेत नहीं दिया जा सकता है।" पवार ने कहा, "हालांकि, उम्मीद है कि दिसंबर 2021 तक 18 साल और उससे अधिक उम्र के लाभार्थियों का टीकाकरण किया जाएगा।"

People’s lives on the line,

GOI admits no timeline,

Classic case of missing spine. #WhereAreVaccines pic.twitter.com/yQ11IuHHfS