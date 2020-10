Rahul Gandhi का पलटवार :  बीजेपी विधायक के इस बयान को बताया संघ की पुरुषवादी मानसिकता

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वयनार से सांसद राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच पर निशाना साधा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के ‘संस्कार’वाले बयान को संघ का पुरुषवादी मानसिकता करार दिया है। उन्होंने ट्विट कर बीजेपी विधायक के बयान की निंदा भी की है।

This is the filthy RSS male chauvinist mentality at work.



Men do the raping but women need to be taught good values.https://t.co/IfkRJw2IYD