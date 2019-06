राहुल गांधी ने की इस्तीफे की पेशकश, CWC ने किया खारिज: सुरजेवाला

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आज यानी शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की बैठक हुई। इसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन उनके इस्तीफे को मंजूर नहीं किया गया

