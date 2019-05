राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी कहने पर राहुल-प्रियंका का PM मोदी पर पलटवार, कहा- अब आप बच नहीं पाओगे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर वन कहते हुए पार्टी पर हमला बोला था। पीएम मोदी के इस बयान से कांग्रेस में गुस्सा देखने को मिल रहा है। बयान से भड़की कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने इसपर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जवाब देते हुए कहा कि 'लड़ाई खत्म हो चुकी है, अब आपके कर्म आपका इंतजार कर रहे हैं। वहीं, कांग्रेस महासचिव और पूर्वी यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी कहा कि, 'पीएम मोदी ने अपनी सनक में एक नेक और पाक इंसान की शहादत का निरादर किया।'

क्या था पीएम मोदी का बयान

दरअसल, पीएम मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे, यहां उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि, 'उनके (राहुल गांधी के) पिता राजीव गांधी का जीवन नंबर वन भ्रष्ट नेता के तौर पर खत्म हो गया। रफाल मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरते हुए पीएम ने कहा कि राहुल गांधी का एक ही लक्ष्य है कि वो मेरी छवि को खराब करना चाहते हैं। इसके आगे उन्होंने यहां तक कहा कि, 'आपके पिता जी को मिस्टर क्लीन कहा जाता था लेकिन उनका जीवन एक नंबर वन भ्रष्ट नेता के तौर पर खत्म हुआ था।'

राहुल-प्रियंका का पीएम मोदी पर पलटवार

पीएम के इस बयान से नाराज कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि, 'मोदी जी, अब लड़ाई खत्म हो चुकी है। आपके कर्म आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे पिता के बारे में आपकी अपनी आंतरिक मान्यताओं को इस तरह पेश करना आपको बचा नहीं पाएगा।' इसके आगे उन्होंने कहा, 'आपको ढेर सारा प्यार।'

बता दें कि सिर्फ राहुल ही नहींं, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर इस बयान पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने लिखा, 'शहीदों के नाम पर वोट मांगकर उनकी शहादत को अपमानित करने वाले प्रधानमंत्री ने कल (शनिवार) अपनी बेलगाम सनक में एक नेक और पाक इंसान की शहादत का निरादर किया।'

प्रियंका ने अपने पोस्ट में आगे कहा कि उनके धोखेबाजी के लिए जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने लिखा, 'जवाब अमेठी की जनता देगी, जिनके लिए राजीव गांधी ने अपनी जान दी। हां मोदीजी, ‘यह देश धोखेबाजी को कभी माफ नहीं करता।'

Modi Ji,



The battle is over. Your Karma awaits you. Projecting your inner beliefs about yourself onto my father won’t protect you.



All my love and a huge hug.



Rahul