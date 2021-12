उत्तराखंड में राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी को किया याद, कहा- मेरा और आपका कुर्बानी का रिश्ता

राहुल गांधी ने उत्तराखंड में एक रैली को संबोधित किया। इस चुनावी रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी को याद किया। उन्होंने कहा कि मेरा और आपकी कुर्बानी का रिश्ता है, देशहित में उत्तराखंड ने सबसे अधिक खून बहाया है। वहीं मेरे परिवार ने भी देश के लिए कई कुर्बानियां दी हैं।

नई दिल्ली। अगले साल देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां इसकी तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी क्रम में आज राहुल गांधी ने उत्तराखंड में एक रैली को संबोधित किया। इस चुनावी रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी को याद किया। उन्होंने कहा कि मेरा और आपकी कुर्बानी का रिश्ता है, देशहित में उत्तराखंड ने सबसे अधिक खून बहाया है। वहीं मेरे परिवार ने भी देश के लिए कई कुर्बानियां दी हैं। दरअसल, कांग्रेस नेता आज उत्तराखंड में 'विजय सम्मान रैली' को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि गांधी परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी।

rahul gandhi says we have relationship of sacrifice in Uttarakhand