Delhi Fire Tragedy: फ्लोरिश स्टे होटल मालिक का कितना बड़ा है कारोबार? जानिए लवकेश बजाज की प्रॉपर्टीज और नेटवर्क

पुलिस पूछताछ में लवकेश बजाज ने कई बातें कबूल कीं। उसने बताया कि उसने B&B (बेड एंड ब्रेकफास्ट) स्कीम के तहत लाइसेंस लिया था, जिसमें सिर्फ 6 कमरे चलाने की अनुमति होती है। लेकिन फ्लोरिश स्टे में 25 कमरे बनाए गए थे, जिनमें बेसमेंट के कमरे भी शामिल थे। पूछताछ में उसने यह भी माना कि ज्यादा कमाई के लिए कमरों की संख्या बढ़ाई गई थी। साथ ही होटल के पास फायर NOC भी नहीं थी। बजाज ने पुलिस को बताया कि वह होटल का काम खुद नहीं देखता था और उसने पूरी जिम्मेदारी कर्मचारियों को सौंप रखी थी।