दिल्ली होटल अग्निकांड: आज भी अस्पताल में विवेक-विवेक चिल्ला रहे चाचा, चचेरे भाई वैंकटेश ने सुनाई दर्दनाक दास्तां

Delhi Hotel Fire Accident: दिल्ली के हौजरानी इलाके में हुए होटल अग्निकांड ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां छीन लीं। इस हादसे में गुरुग्राम के सीए विवेक अग्रवाल समेत उनके परिवार के 8 लोगों की जान चली गई। विवेक के पिता राधेश्याम अग्रवाल की तबीयत काफी खराब थी और उनका इलाज मैक्स अस्पताल में चल रहा था। परिवार के सभी लोग उनसे मिलने के लिए गए थे। विवेक के चचेरे भाई वैंकटेश ने बताया कि वह रोजाना अपने पिता को देखने के लिए दिल्ली जाते थे और वापस गुरुग्राम आ जाते थे। कभी-कभी ही दिल्ली रुकते थे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि चाचा आज भी हॉस्पिटल में विवेक को आवाज लगा रहे हैं।