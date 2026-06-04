Delhi Fire: हादसे के वक्त होटल के पास ही था मालिक, लेकिन डर के मारे भाग निकला, पुलिस के सामने किया कबूल

Delhi Fire: दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के बाद जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। गेस्ट हाउस के मालिक लवकेश बजाज की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें होटल में बरती गई कई लापरवाहियों का पता चला है। फायर एनओसी न होना, तय क्षमता से ज्यादा लोगों को ठहराना और सुरक्षा नियमों की अनदेखी जैसे कई मामले सामने आ चुके हैं। अब पूछताछ में लवकेश ने एक और बात कबूल की है। उसने बताया कि हादसे के वक्त वह गेस्ट हाउस के पास ही था, लेकिन आग और अफरा-तफरी का माहौल देखकर घबरा गया और लोगों की मदद करने के बजाय वहां से भाग निकला।