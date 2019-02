जन आकांक्षा रैली: राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, मोदी ने साढ़े चार सालों में कुछ नहीं किया

पटना : अपने खोए जनाधार को मजबूत करने और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को धार देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार सभाएं और रैली कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बिहार की राजधानी पटना में राहुल गांधी ने जन आकांक्षा रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने इस दौरान मोदी सरकार की ओर से जारी बजट पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि देश के किसानों को रोज 17 रुपए देकर मोदी सरकार ताली बजा रही है। इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता। राहुल ने कहा कि यह किसानों का अपमान है।

किसानों , युवाओं को मिलेगा फायदा

राहुल ने कहा कि तीन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों के कर्ज माफ कर दिए गए हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार लाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार बेरोजगारों को न्यूनतम आर्थिक मदद करने की भी योजना बना रही है।

R Gandhi: Modi ji, you said you'll provide 2 Crore jobs every yr. Did anyone receive jobs? No.I had promised farm loan will be waived off within 10 days in MP, Chhattisgarh&Rajasthan. If Congress comes to power at centre,Patna University will be given status of central university