CWC Meeting: राहुल गांधी बोले- करूंगा कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर विचार

नई दिल्ली। कांग्रेस कार्यसमिति की शनिवार को बैठक में वरिष्ठ नेताओं द्वारा राहुल गांधी से पार्टी अध्यक्ष बनने का अनुरोध किया गया था। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि वह इस पर विचार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी नेताओं से विचारधारा के स्तर पर स्पष्टता की जरूरत है। कुछ नेताओं ने सुझाव दिया कि जब तक पार्टी का नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता, राहुल गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए।

पंजाब संकट के बाद कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले जी-23 नेताओं के हालिया विद्रोह के संदर्भ में सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि वह एक पूर्णकालिक और व्यावहारिक कांग्रेस अध्यक्ष हैं।

इस दौरान सोनिया गांधी ने कहा, "मैंने हमेशा स्पष्टता की सराहना की है। मीडिया के माध्यम से मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए हम सभी एक स्वतंत्र और ईमानदार चर्चा करें। लेकिन इस कमरे की चारदीवारी के बाहर जो बात होनी चाहिए, वह सीडब्ल्यूसी का सामूहिक निर्णय है।"

