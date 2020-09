Rajya Sabha LIVE :  कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एग्री बिल को बताया डेथ वारंट, नहीं करेंगे दस्तखत

नई दिल्ली। लोकसभा से पास होने के बाद आज राज्यसभा ( Rajya Sabha ) में खेती से जुड़े तीन विधेयकों पर तीखी नोंकझोक जारी है। विपक्ष ने इस तीनों विधेयकों को किसान विरोधी करार दिया है। इस बीचकेंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कृषि विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह बिल किसानों के हित में है।

Union Minister of Agriculture and Farmer Welfare Narendra Singh Tomar moves Farmers' and Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020 and Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020, in Rajya Sabha pic.twitter.com/vvguAWeSsh — ANI (@ANI) September 20, 2020

उन्होंने कहा कि इन बिलों से देशभर के किसानों का जीवन स्तर सुधरेगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि फसलों के लिए एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगा।

दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने बिल को सलेक्ट कमेटी में भेजने की जोरदार मांग की है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि वर्तमान प्रारूप में कृषि से जुड़ी तीनों बिल किसानों के हित में नहीं है। इससे खेती-किसानी के कारोबार में बिचौलियों को बढ़ावा मिलेगा।

इसके जवाब में कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि किसान की भूमि के साथ कोई छेड़छाड़ न हो, इसका भी प्रावधान बिल में किया गया है। देश का किसान देश का सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता है। देश के अन्नदाता को उसकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा।

Congress opposes these ill-conceived and ill-timed Bills. Congress rejects these bills. We will not sign on this death warrant of farmers: Partap Singh Bajwa, Congress MP on agriculture Bills, in Rajya Sabha pic.twitter.com/rVYFckxccT — ANI (@ANI) September 20, 2020

किसानों की आत्मा पर कुठाराधात

पंजाब से कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि पंजाब हरियाणा के किसान समझते हैं कि ये उनकी आत्मा पर कुठाराधात है। कांग्रेस इस बिल को पूरी तरह से खारिजर करती है। बाजवा ने कहा कि एग्री बिल देश के किसानों के लिए डेथ वारंट है। हम इस पर अपनी मुहर नहीं लगाएंगे।

उन्होंने कहा कि आखिल केंद्र सरकार को इस बिल को लाने की जरूरत क्या थी। किसानों की तीस प्रतिशत जमीनें कॉरपरेट हाउस ले चुके हैं। अब किसान सड़क पर है।

वहीं बीजेपी नेता व राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश का किसान 70 साल से न्याय की अपेक्षा कर रहा था। उसी के लिए ये बिल लाया गया है।

आज पूरे देश के किसानों की नज़र राज्य सभा पर है। राज्य सभा में भाजपा अल्पमत में है। मेरी सभी ग़ैर भाजपा पार्टियों से अपील है कि सब मिलकर इन तीनों बिलों को हरायें, यही देश का किसान चाहता है। https://t.co/NcEX4aYFQz — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 20, 2020

केजरीवाल की गैर बीजेपी पार्टियों से अपील

दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्विट कर बताया है कि आज पूरे देश के किसानों की नजर राज्यसभा पर टिकी हैं। राज्यसभा में बीजेपी अल्पमत में है। मेरी सभी गैर-बीजेपी पार्टियों से अपील है कि सब मिलकर इन तीनों बिलों को सदन में गिरा दें। देश का किसान आज यही चाहता है।

खेती-किसानी को नहीं रखने देंगे गिरवी

टीआरएस नेता केशव राव ने सदन से पूछा कि इस बिल में ऐतिहासिक क्या है? जिस देश की संस्कृति कृषि प्रधान है उसे कॉरपोरेट हाउसों के हाथों में गिरवी मोदी सरकार को नहीं रखने देंगे।

Farmers who contribute at least 20% to the total GDP of the country, will be made slaves by these Bill. It will kill the farmers and make them a commodity: DMK MP TKS Elangovan, in Rajya Sabha, on agriculture Bills pic.twitter.com/kKsjOrrZUo — ANI (@ANI) September 20, 2020

किसानों को गुलाम बनाने वाला बिल

डीएमके के टीकेएस एलंगोवन ने एग्री बिल पर पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि ये बिल किसानों का अपमान है। मोदी सरकार को इस बिल लाने का हक नहीं है। ये राज्य का विषय है। ये किसानों को गुलाम बनाने वाला बिल है।

कांग्रेस के विरोध को बताया हिप्पोक्रेसी

वाईएसआरसीपी के सांसद विजय साई रेड्डी ने कहा कि किसान दिन-रात खेत में काम करता है। फिर भी उसे फसल का सही दाम नहीं मिलता। इस मुद्दे पर हमारा स्टैंड यह है कि ये बिल किसानों के लिए सही है। आंध्र प्रदेश में एमएसपी फसलों की सही है। ये कांग्रेस पार्टी की हिप्पोक्रेसी है। कांग्रेस को इस बिल का विरोध करने का कोई हक नहीं है।