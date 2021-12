राकेश सिन्हा ने राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्ववाद के बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुत्ववाद 40 के दशक में मजबूत होता तो भारत का विभाजन नहीं होता। उनका वश चले तो देश में वैटिकन शासन हो जाए।

rakesh sinha target rahul gandhi over his statement on hinduism