एग्जिट पोल देख बदले राम माधव के सुर, बोले- शानदार जीत दर्ज करेगी भाजपा

नई दिल्ली। देश की 17वीं लोकसभा के लिए सात चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और हर किसी की नजह 23 मई को आने वाले चुनाव परिणाम पर टिकी है। इस तमाम एग्जिट पोल भी अपने-अपने दावे पेश कर रहे हैं। खास बात यह है कि इन दावों के बीच नेताओं की सुर भी बदलने लगे हैं। खास तौर पर भाजपा के महासचिव राम माधव भी एग्जिट पोल के सुर में सुर मिलाते दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव ने भाजपा की शानदार जीत का दावा किया है। राम माधव ने कहा है कि महागठबंधन एक बार फिर विफल साबित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी दोबारा बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। जबकि पहले राम माधव ने भाजपा की जीत पर संशय जताते हुए सभी को चौंका दिया था।



माधव के मुताबिक महागठबंधन का जादू किसी भी राज्य में काम नहीं कर पाया। सभी दलों ने मिलकर भाजपा को हराने की पूरी कोशिश की लेकिन जनता ने बखूबी जवाब दिया। आपको बता दें कि इससे पहले राम माधव ने ही भाजपा के खिलाफ बयान देकर सनसनी मचा दी थी।

Ram Madhav , BJP: Mahagathbandhan had failed even before election began, many parties tried to create a mahagathbandhan but failed to do so in even a single state. Post polling, they tried again but what couldn't happen before the poll, I don't think will happen after the poll. pic.twitter.com/q2e1HXVbYh