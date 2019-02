CBI विवाद: ममता बनर्जी संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़कर गलत बयान दे रहीं- रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में सीबीआई और पुलिस कमिश्नर का विवाद पूरी तरह से सियासी संग्राम में तब्दील हो चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मामले को लेकर धरने पर बैठ गई हैं। वहीं सरकार की ओर से केंद्रीय कानून मंत्री ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर गलत बयान देकर भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। ममता बनर्जी के धरने से संदेह पैदा होता है। रविशंकर प्रसाद ने पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के धरने पर बैठने पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एक पुलिस अधिकारी आखिर राजनीतिक पार्टी के साथ धरने पर क्यों बैठा। राजदार कमिश्नर की भूमिका संदिग्ध है।

चिटफंड में छोटे निवेशकों के पैसे डूबे

रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 में उन्होंने चिटफंड की बात उठाई थी और इसमें 20 लाख लोगों के पैसे डूबने की बात कही थी । हम सरकार में आते ही इसकी जांच शुरू करवाई। इस मामले में मंत्री मदन मित्रा और सुदीप की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। कानून मंत्री ने कहा कि चिटफंड में छोटे निवेशकों का पैसा डूबा है, क्या भ्रष्टाचार की जांच करना गुनाह है , सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई जांच करने गई थी, वह भी तब जब सीबीआई ने पुलिस कमिश्नर को कई बार समन जारी किया था , लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने के बाद कमिश्नर के घर पर सीबीआई टीम पहुंची थी।

Union Minister Ravi Shankar Prasad: In 2014 Congress tweeted Rahul Gandhi's statement that 20 lakh ppl lost their money in chit fund scam in West Bengal . We took oath on May 26,2014 so all these inquiries in Narada, Saradha scams started before us pic.twitter.com/xZYA2o68NF

भ्रष्ट लोगों का गठबंधन

रविशंकर प्रसाद ने सारी संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर ममता भ्रष्ट लोगों को बचाने में जुटी हुई है। भ्रष्ट लोगों का गठबंधन बना है। गठबंधन के सारे सिपाही आज जांच के घेरे में हैं। रविशंकर प्रसाद ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि धरना देने में ममता बनर्जी केजरीवाल की राह पर चल पड़ी है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर निशाना साधा। कानून मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की बात करने वाले आज चुप क्यों हैं।

Union Minister Ravi Shankar Prasad: What is happening? A Police commissioner is sitting on a dharna with politicians? What is the meaning of this? By sitting on dharna West Bengal CM is following the footsteps of Arvind Kejriwal pic.twitter.com/QOwmBbqqbh