लाल किले से पीएम मोदी ने किया हर घर को जल के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए की योजना का ऐलान

नई दिल्‍ली। आज भारत 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हर ओर जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लाल किले के प्राचीर पर तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद लालकिले से नरेंद्र मोदी का ये पहला भाषण है। इसलिए इस भाषण पर पूरी दुनिया की नजर है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में देश को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने देशवासियों को रक्षा बंधन की बधाई भी। साथ ही बाढ़ पीड़ितों के लिए चिंता भी जताई।

पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य की सरकार एक साथ मिलकर इसका सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आजादी की लड़ाई में अपनी जान गंवाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को भी सलाम किया।

लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा कि देश में आज लोगों का मिजाज बदल गया है। 2014 से पहले देश में निराशा का माहौल था। लेकिन हमने पांच साल विकास के लिए काम किया। हमने देश को हित में रखकर काम किया। 2019 में इसका असर दिखा और चुनाव में लोगों का उत्साह देखने को मिला।

2014 से 2019 का दौर देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला रहा। हमारे देश और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ देश रहा। पीएम ने कहा कि 2019 में न कोई नेता, न मोदी चुनाव लड़ रहे थे बल्कि सभी देशवासी अपने सपनों के लिए चुनाव लड़ रहे थे।

PM Narendra Modi: It is unfortunate, however, that a lot of people lack access to water even after 70 years of Independence. Work on the Jal Jeevan Mission will continue with great enthusiasm in the years to come. #IndiaIndependenceDay pic.twitter.com/MSsWVhhkcM