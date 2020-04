संघ प्रमुख भागवत की अपील- कोरोना से घबराएं नहीं, आत्मविश्वास से करें मुकाबला

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के फैल रहे संक्रमण के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ( RSS Chief Mohan Bhagwat ) ने बड़ा बयान दिया है।

उन्होंने कोरोना से जंग घर में रहकर ही जीती जा सकती है। संघ प्रमुख ने कहा कि इस जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टैंसिंग ( Social Distancing ) का पालन करना भी बहुत जरूरी है।

घर में रहें और भगवान से प्रार्थना करें। भागवत ने यह भी कहा कि हमको लॉकडाउन ( Lockdown in India ) का पालन करना होगा।

हमे इस संकट से निकलना होगा। हमारे संकट को अवसर बनाना होगा। स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा।

When people were bound by some rules and guidelines, they felt that they are being prohibited from doing things. RSS made a decision in March itself & cancelled all its programs till June end. But some people might feel that govt is prohibiting our programmes: RSS chief M Bhagwat pic.twitter.com/LIP9bbpcYe

उन्होंने कहा क्यों यह हमार देश और हमारा समाज है, इसलिए जी जान से जुटे हैं। कोविड-19 नई बीमारी है, इसलिए अभी सबकुछ साफ नहीं है।

ऐसे में कोई काम अनुमति लेकर और सावधानी पूर्वक ही करें। संघ प्रमुख ने यभी कहा कि क्वारंटाइन से कुछ लोग या तो भाग रहे हैं या छिप रहे हैं, जबकि इससे डरने की जरूरत नहीं है।

बस आत्मविश्वास से काम लें। कोरोना हार जाएगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से हवा-पानी ठीक हुआ है। इस पर विचार करना होगा।

हमको इस बात पर विचार करना होगा कि हम लॉकडाउन के खत्म होने के बाद फिर से रोजगार का साधन कैसे पैदा कर सकते हैं।"

There is no dearth of people who instigate others. It gives birth to anger. Anger gives birth to imprudence. It gives rise to extremist acts. We know that there are forces which reap benefit out of it and they are making attempts: RSS Chief Mohan Bhagwat https://t.co/XvF74x3ZdT