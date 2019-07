RTI संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश, 224 पक्ष में तो विरोध में 9 वोट

नई दिल्ली। सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 ( RTI Amendment Bill 2019 ) शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया गया। बिल को पेश करते ही इसका विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ( adhir ranjan chowdhury ) , शशि थरूर, तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय और AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिला का विरोध किया। इस दौरान मोदी सरकार की ओर से जवाब भी दिया गया।

The Right to Information Amendment Bill 2019 to be introduced in LokSabha, today. pic.twitter.com/k6Xjl04smj