अरविंद केजरीवाल और जज के बीच बहस का वीडियो हटाने का आदेश, AAP नेताओं पर भी गिर सकती है गाज

कोर्ट के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि नियमों का उल्लंघन कर वीडियो रिकॉर्ड करने और उसे सोशल मीडिया पर साझा करने वालों के खिला कार्रवाई की जा रही है। अधिकारी के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले भी ऐसे मामलों में कड़ा रुख अपनाया है और अरविंद केजरीवाल का वीडियो भी उसी श्रेणी में शामिल है जिस पर अदालत ने संज्ञान लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब भी इस तरह के उल्लंघन कोर्ट के ध्यान में आते हैं, तो सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत वीडियो हटाने और दोषियों पर कानून सम्मत एक्शन लेने के निर्देश दिए जाते हैं, ताकि न्यायिक मर्यादा बनी रहे।